Бри Ларсон попросилась в кинофраншизу «Форсаж»

Недавно к кинофраншизе «Форсаж» присоединился такой известный актер, как Джейсон Момоа. Но Вин Дизель может радостно потирать руки — в его гоночную команды рвется еще одна популярная звезда.

Обладательница «Оскара», 32-летняя актриса Бри Ларсон («Скотт Пилигрим против всех», «Комната», «Капитан Марвел») в новом интервью заявила, что «на сто процентов» мечтает сняться в серии фильмов «Форсаж».

«Пожалуйста, пожалуйста, скажите всем, что я хотела бы сняться в «Форсаже». Я одержима. Я люблю эту серию. Я думаю, что эти фильмы такие хорошие. Они такие веселые. И они заставили меня ценить автомобили. И это то, что нужно ценить. Они невероятны. Так что, конечно, пожалуйста», — цитирует актрису издание Uproxx.

Ларсон поделилась, что до недавнего времени не понимала, почему некоторые люди покупают себе несколько автомобилей. Но тут она снялась в рекламе Nissan и осознала, что машина является продолжением личности человека, поэтому авто имеет такую важность.

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