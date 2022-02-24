«Это разрушило наши отношения изнутри»: Дженнифер Лопес – о причинах расставания с Беном Аффлеком

Невозможно сниматься вместе в эротическом триллере и не допустить хотя бы мысли о том, чтобы не попробовать перенести самую приятную часть отношений со съемочной площадки в реальную жизнь.

В конце 2019 года все СМИ затрубили о новом звездном романе. Бен Аффлек и Ана де Армас, сразу после окончания совместных съемок, проводили вместе отпуск на Кубе. Неприлично счастливые, разумеется.

18 марта 2022 года Бен Аффлек встретит уже с другой возлюбленной. Но в этот раз российские зрители смогут оценить на больших экранах тот самый сюжет, который разжег пламя страсти между калифорнийцем и чувственной кубинкой. Новый фильм Эдриана Лайна, который в свое время подарил нам «9 1/2 недель» — «Глубокие воды».

Лучший друг Бена Аффлека, Мэтт Деймон шутит, что главная страсть Бена — это мотоциклы. А все остальное — уже после. И хотя напомним, что это шутка, доля правды в этом есть. При том что в жизни Бена Аффлека случился не один и даже не два романа, записать его в голливудские ловеласы не получится.

Он не как Леонардо Ди Каприо, который перебрал весь топовый состав Victoria’s Secrets. Так, после развода чуть погулял… Да и подруги его почти все были не просто из кинематографической среды, а полноценные актрисы, с которыми Аффлек знакомился на площадках, развивал романтический сценарий. Ну а дальше уже вместе они снимали короткий метр, полный, франшизу или сериал.

«Пилот» – Шайенн Ротман

Первой официально известной большой любовью была не актриса, а подруга школьных лет, Шайенн Ротман. По одной версии, молодые люди были влюблены, вместе мечтали о Голливуде. По другой, чувство влюбленности испытывал только Аффлек, после чего он потянулся за девушкой в Вермонтский университет.

Однако Шайенн не оценила этого жеста, она не планировала себя привязывать к одному человеку так рано и предпочитала проводить время на студенческих вечеринках.

Так что уже через полгода Бен бежал в Голливуд с Мэттом Деймоном. Для покорения Фабрики Грез, оказалось, нужен не романтический порыв, а крепкое дружеское плечо. И, забегая вперед, в этой истории, которую вы читаете, Деймон будет единственным персонажем, который никуда никогда не девался из жизни нашего главного героя Бена Аффлека.

Десять лет спустя в одном интервью, уже будучи вполне себе звездой, Бен назвал отказ Шайенн стать его девушкой «самым крупным разочарованием жизни».

«Дебют» – Гвинет Пэлтроу

1997 год. Фильм «Умница Уилл Хантинг» сообщает всему миру о том, что в Голливуде завелось двое симпатичных парней и отменных сценаристов. Бен Аффлек и Мэтт Деймон берут сценарный «Оскар», появляются на вечеринках, и на одной из таких (говорят, что это была тусовка у скандального продюсера Харви Вайнштейна) Бен знакомится с юной хрупкой и переживающей драматичное расставание девушкой по имени Гвинет Пэлтроу.

Летом 1998 Аффлек и Гвинет появляются на красной дорожке уже официально как пара. А в декабре того же года зрители ликуют от их совместной работы «Влюбленный Шекспир».

Где, правда, Пэлтроу влюблена не в персонажа Аффлека. Но совместная же! Пара пользовалась успехом у журналистов. Писали о красивых жестах вроде подаренных бриллиантов.

Но в 2000-м году, когда выходила их вторая совместная работа, «Чужой билет», стало известно, что Бен и Гвинет расстались. Официальная версия — недоверие Бена к верности Гвинет на съемках «Влюбленного Шекспира». Мол, как-то слишком убедительно она прижималась к Джозефу Файнсу.

В ответ на обвинения Пэлтроу заявила, что Бен любит создавать себе проблемы на ровном месте и это мешает ему самому создавать долгосрочные отношения.

Сейчас же актеры говорят друг о друге как о друзьях. А в интервью 2018 года Гвинет даже дала оценку их роману: «Это было интересно. Мне кажется, что некоторые партнеры помогают вам разобраться в себе, не так ли? К примеру, излечиться от травм детства. Так что отношения с ним стали для меня уроком в этом смысле».

«Сериал. Первый сезон» – Дженнифер Лопес

Краткая рекламная пауза случилась у Аффлека с Сандрой Буллок. Из множества фантомных романов этот единственный имеет фотосвидетельства. Знакомство произошло на работе. В 1999 году вышел их совместный ромком «Сила природы». Сыграли любовь в кадре, попробовали в жизни, не сложилось, ну и ладно. Ведь на горизонте Бена Аффлека уже маячила Дженнифер Лопес.

Съемки фильма «Джильи» начались в 2002 году, и яркий роман с исполнительницей главной роли к премьере в 2003-м уже был не просто официально раскрыт. Дело шло к свадьбе.

Пресса окрестила пару «Беннифер» и довольно настойчиво следила за всеми их передвижениями. Клип на песню Jenny From The Block — насмешка актрисы и певицы как раз над этими некорректными вторжениями в ее личное любовное пространство.

Тогда Джей Ло считалась чуть более знаменитой, чем ее парень. Киноработы Аффлека проваливались в прокате, были даже номинации на «Золотую малину» и прозвища «мистер Лопес». Но проблема, которая привела к разрыву, оказалась чуть глубже.

Инсайдеры сообщали о непримиримых противоречиях: ЗОЖ против бутылки бурбона, тренировки против тусовок, ну и обидки амбиций, конечно же. Сейчас, когда пара снова вместе, конечно, их комментарии о прошлом опыте отношений отдают ложным романтизмом.

«Мы с Беном были очень сильно влюблены друг в друга. Это был один из самых счастливых этапов в моей жизни. Но нас так критиковали, что это разрушило наши отношения изнутри. Мы были слишком молоды, чтобы понимать, что действительно важно в этой жизни», — сказала Дженнифер в свежем интервью. Но 19 лет назад разрыв был просто разрывом.

«Франшиза» – Дженнифер Гарнер

С Дженнифер Гарнер Аффлек познакомился в 2000 году на съемках фильма «Перл-Харбор». Они стали хорошими друзьями. А не это ли залог будущих крепких отношений? В 2003-м актеры появились вместе в комикс-фильме «Сорвиголова». А в октябре 2004 года Бен и Дженнифер впервые были замечены как пара на зрительской трибуне баскетбольного матча.

Тогда Гарнер не считалась суперзвездой, так что и внимание прессы было не таким назойливым. А еще она оказалась довольно мудрой женщиной, чтобы понимать: после романа с Джей Ло приватность ее избраннику не помешает.

Так что отношения развивались без фейерверков, но привели к реальной свадьбе в 2005 году. До 2012 года Гарнер родила троих детей. Бена фотографировали с довольным лицом и с детьми в руках.

А возможно, личное спокойствие привело к тому, что он смог разобраться со своей работой и показать миру, что пусть он не самый гениальный актер, но хороший режиссер (и оскароносный сценарист, напоминаем).

Снова пришел успех, а вместе с ним — и сопутствующий ущерб в виде алкоголя. Поэтому в 2015 году один из самых визуально крепких союзов Голливуда объявил о расставании. А в 2018-м супруги официально развелись. Бен позже коротко дал оценку этим событиям. На вопрос, о чем он больше всего сожалеет, он пробурчал: «О разводе».

«Новое амплуа» – Ана де Армас

Промотаем еще одну рекламную паузу с телепродюсером популярного американского шоу Saturday Night Live Линдси Шукус. Ведь в 2019 году, возвращаемся к началу статьи, он на съемочной площадке «Глубоких вод» Эдриана Лайна встречает Ану де Армас, с которой ему предстоит играть не просто любовь, но губительную страсть и отношения, которые превращаются в порочные.

Отношения реальные развивались быстро и продуктивно. Запойную припухлость лица Бена сменили загар и улыбка. Он познакомил Ану с детьми, пара съехалась.

В СМИ появились умилительные фотографии, как пара вместе выгуливает собак. Из-за мирового карантина премьера «Глубоких вод» затянулась настолько, что Ана и Бен успели расстаться. В 2021 году пара объявила о разрыве.

В СМИ поговаривали, что именно эффектная де Армас нашла себе более удачную партию. Но не потому, что она «плохая девочка», а потому что ей 33 года и она хочет полноценную семью. А Бену троих вполне достаточно, и его представление о «семейном гнезде» выглядит несколько по-иному.

«Сериал. Второй сезон» – Дженнифер Лопес

Сейчас помолодевший, похудевший и порозовевший Бен счастлив в объятиях Дженнифер Лопес. В свои 49 и 52 эта пара уже является счастливой обладательницей детишек от разных родителей.

Если говорить про мир кинематографа, то они примерно одинаково успешны и уже явно знают о проблемах, с которыми могут столкнуться. Так что поверим обоим актерам, которые заявили в интервью, что сейчас лучшее время в их жизни. И уже отвернем свои объективы.

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