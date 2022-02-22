Фильм-катастрофу «Огонь» покажут по ТВ в День защитника Отечества

В День защитника Отечества на канале «Россия 1» пройдет большая премьера – телезрителям покажут фильм-катастрофу «Огонь» 2020 года, завоевавший три премии «Золотой Орел».

Картина воспевает подвиги настоящих супергероев – пожарных и спасателей. В ней снялись Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева, Андрей Смоляков, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Антон Богданов и Стася Милославская.

«Все началось с того, что в простом московском кафе я услышал разговор трех девушек. Они сидели за второй бутылкой вина и тосковали: «Эх, нет мужика нынче! Простого, сильного, настоящего, чтобы взял меня и вынес из этого огня!». Тогда я понял, что это очень серьезная женская потребность, и начал искать историю про настоящих сильных мужчин, чтобы сделать кино про заботу, внимание и любовь», — говорит режиссер проекта Алексей Нужный. «Огонь» – отличный материал, крепкий, хорошо сбитый боевик. И очень актуальный: леса горят, горели и будут гореть, и никуда от этого не деться. Прочитав сценарий, я подумал – а почему бы и нет? Главные герои – ребята очень простые. Они редко бывают дома, за смешную зарплату в три рубля летают на вертолетах и самолетах, десантируются, бегают по лесам, пытаясь направить и нейтрализовать огонь. Наше кино именно о них – простых и настоящих людях, честно занимающихся своим делом», — добавляет Константин Хабенский.

Съемки картины проходили в Москве, Карелии, Таганроге, Всеволожске и Владимире. Чтобы правдоподобно сыграть пожарных, актеры общались с реальными сотрудниками МЧС. Вся техника в кадре регулярно участвует в устранении катастроф. Практически все трюки к фильме артисты выполнили самостоятельно.

Не пропустите телепремьеру фильма «Огонь» — 23 февраля в 21:20 на канале «Россия 1».

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