Боевик «Игра теней» и другие премьеры недели

«Игра теней» (оригинальное название — Blacklight), США, 2022, боевик.

Режиссер: Марк Уильямс. В ролях: Лиам Нисон, Эйдан Куинн и др.

В российском прокате с 23 февраля.

Когда в 2008 году Лиам Нисон снялся в боевике «Заложница», мир пищал от восторга: ах, какая милая идея — взять немолодого (тогда Лиаму было 56) актера и превратить его в экшен-звезду! Мало кто мог предположить, что серьезный артист с большим театральным прошлым застрянет во вроде бы чуждом ему жанре на 10 с лишним лет. 7 июня Нисону стукнет 70, но даже не надейтесь на то, что он остановится — на подходе у него три новых боевика.

Ну а чуть раньше нас ждет «Игра теней» — история о Трэвисе Блоке, спецагенте, который, скажем так, на общественных началах работает в ФБР. Заказы Трэвис получает лично от директора ФБР Гэбриэля Робинсона, ради которого он готов расшибиться в лепешку (а заодно расшибить других), — дело в том, что с Робинсоном они вместе служили в армии, ну а для настоящего мужчины нет ничего важнее армейской дружбы.

Но однажды Трэвис, получив задание разобраться с молодым фэбээровцем, отказавшимся выполнить приказ, поймет, что Робинсон нечист на руку. А когда армейский «друг» похитит дочь и внучку Блока, в жилах пожилого супермена начнет закипать кровь.

Забавно, что практически во всех остросюжетных лентах, в которых Нисон солирует со времен «Заложницы» (а их было больше десятка), персонажи актера обязательно говорят о пенсии — либо они на нее уже вышли, либо планируют вот-вот это сделать. В «Игре теней» без пенсионных откровений в исполнении Трэвиса Блока тоже не обошлось: мол, староват я уже для драк и погонь, пора оставить все это в прошлом и посвятить себя любимой семье.

Понятно, что Нисон — профессионал и многое делает на автомате: запихнул перед съемками в память реплики своего героя, потом их оттуда выбросил. Но, может, оскаровскому номинанту стоит хотя раз бы вчитаться в то, что пишут сценаристы, и принять наконец их слова как руководство к действию?

«Удовольствие» (оригинальное название — Pleasure), 2021, Швеция, драма.

Режиссер: Нинья Тюберг. В ролях: София Каппель, Зельда Моррисон и др.

В российском прокате с 23 февраля.

«Мечтала сниматься у Спилберга, а пришлось работать в порно…» — подобные слезоточивые признания в случае с 19-летней шведкой Линнеа неуместны: она специально едет в Лос-Анджелес, чтобы стать звездой фильмов для взрослых. Но даже этой трезвомыслящей девушке придется по ходу движения по карьерной лестнице расстаться с очень большим количеством иллюзий.

«Лулу и Бриггс» (оригинальное название — Dog), 2022, США, комедия.

Режиссеры: Рид Каролин, Ченнинг Татум. В ролях: Ченнинг Татум, Джейн Адамс и др.

В российском прокате с 23 февраля.

Ченнинг Татум и зубастая бельгийская овчарка разыгрывают классический сюжет о том, как собака подружилась с человеком. Главный герой, бравый рейнджер Бриггс, берется перевезти пса своего покойного сослуживца через полстраны, чтобы собачка успела на похороны. Разумеется, пес успеет на проводы старого хозяина, а заодно обретет нового.

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