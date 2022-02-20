Ченниг Татум сыграет в американском ремейке «Разрушительницы системы»

Американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer приобрела права на ремейк нашумевшего немецкого фильма 2019 года Systemsprenger («Разрушительница системы»). Голливудскую версию картины собираются выпустить с Ченнигом Татумом, сообщает издание Deadline.

Сюжет немецкого фильма рассказывает про трудную сиротку, которая не из-за своего взрывного характера не задерживается ни в одном детском доме. Проблемная девочка попадает в руки к суровому, но заботливому тренеру по управлению гневом. Он помогает героине найти внутренний покой и выпустить свою кипучую энергию через бокс. Очевидно, что роль наставника достанется Татуму.

Фильм стал довольно успешным в европейском прокате, теперь его продюсеры будут работать над американской версией.

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Напомним, что 23 февраля в российский прокат выйдет картина с Татумом в главной роли «Лулу и Бриггс», а 7 апреля – «Затерянный город», в котором Ченниг сыграл с Сандрой Буллок.

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