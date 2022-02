Курту Кобейну было бы уже 55: как лидер Nirvana повлиял на новый фильм «Бэтмен»

20 февраля исполнилось бы 55 лет знаменитому музыканту и легенде рока Курту Кобейну. Лидер группы Nirvana родился в этот день в 1967 году.

Артист свел счеты с жизнью в 1994-ом в возрасте 27 лет, но его наследие до сих пор живо и влияет на наш современный мир. И дело не только в песне Smells like teen spirit, которая звучит на каждой второй рок-вечеринке. Вы знали, что новый фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли тоже несет в себе отпечаток группы Nirvana?

В недавнем интервью режиссер картины Мэтт Ривз признался, что вдохновлялся голливудскими фильмами 70-х «Французский связной», «Китайский квартал» и «Таксист», а также образом Курта Кобейна. В первом трейлере кинокомикса даже звучит оркестровая версия песни Something in the Way с альбома Nevermind.

«Когда я подумал, как сделать Брюса Уэйна таким, каким его никто раньше, я начал рассуждать: «А что, если случится какая-нибудь трагедия (по комиксам персонаж в детстве стал свидетелем убийства своих родителей – Прим. авт.), и этот парень станет таким затворником, о котором никто не знает, что он делает? Этот парень какой-то своенравный, безрассудный?» — цитирует Ривза журнал Esquire. — И правда в том, что он действительно похож на наркомана. Его наркотиком является пристрастие к стремлению отомстить. Он эдакий Бэтмен-Кобейн».

Напомним, что новый «Бэтмен» выйдет в российских кинотеатрах 2 марта.

