Выход четвертого мультфильма «Гадкий я» назначили на 2024 год

А пока что фанаты франшизы ждут запоздавшую «Грювитацию».

Студии Universal Pictures и Illumination Entertainment собираются выпустить четвертую часть анимационного фильма «Гадкий я» в 2024 году, а конкретно – 3 июля.

Все оригинальные актеры озвучки, включая знаменитых комиков Стива Карела и Кристен Уиг, вернутся к своим ролям. И, конечно же, в картине будет много миньонов. Сценарий напишет Майк Уайт — автор фильмов «Школа рока» (2003), «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009) и «Эмоджи фильм» (2017). Об этом сообщает издание The Wrap.

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Но если заявленная дата показалась вам слишком далекой, то не расстраивайтесь. Летом 2022 года должен выйти мультфильм «Миньоны: Грювитация» — еще один приквел «Гадкого я» и продолжение «Миньонов» 2015 года. Картина расскажет о том, как юный Грю при поддержке своих маленьких желтых друзей встал на путь зла.

Премьера должна была состояться еще в 2020 году, но релиз был перенесен из-за пандемии. Конечная дата выхода в России – 30 июня 2022-го.

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