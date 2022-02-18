Создатели фильма «Форрест Гамп» вновь объединились, чтобы снять кино

Том Хэнкс, Роберт Земекис и Эрик Рот работают над экранизацией комикса.

В далеком 1994 году вышел культовый фильм «Форрест Гамп», собравший шесть «Оскаров» и десятки других кинонаград.

И вот, спустя почти 30 лет, актер Том Хэнкс, режиссер Роберт Земекис и сценарист Эрик Рот вновь объединились, чтобы снять крутое кино. Они собираются экранизировать новаторский комикс Here («Здесь») Ричарда Макгуайра, который вышел в 2014 году.

Не стоит путать это графическое произведение с историями про супергероев. Оно рассказывает про некую комнату (или место) и события, которые произошли в ней за несколько тысяч лет. Как превратить эту необычную идею в художественный фильм – вот настоящий вызов для умелых киношников.

Как сообщает издание Variety, это будет первый случай после «Форреста Гампа», когда оскароносная троица поработает вместе. По двое – у них уже были фильмы («Изгой» 2000-го, «Полярный экспресс» 2004-го, «Жутко громко и запредельно близко» 2011-го), а втроем – нет. Ждем новый киношедевр от мастеров своего дела.

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