Ума Турман рассказала, на какой стадии находится фильм «Убить Билла — 3»

Они с режиссером Квентином Тарантино действительно обсуждали идеи для триквела.

После всех разговоров о съемках третьей части боевика «Убить Билла» триквел от Квентина Тарантино так и не появился. Даже в планах.

На днях актриса Ума Турман стала гостьей радио SiriusXM, где ее спросили, когда стоит ждать «Убить Билла – 3». 51-летняя звезда кино ответила, что идея триквела действительно обсуждалась с ней, но только и всего.

«Я не вижу его в обозримом будущем. Ненавижу разочаровывать людей. Все хотят, чтобы фильм был, но я думаю, что он не скоро появится на горизонте», — цитирует Турман издание Deadline.

Напомним, ранее знаменитый режиссер Квентин Тарантино рассказывал в интервью, что не все его идеи вошли в два фильма «Убить Билла», и остался широкий простор для творчества, чтобы снять третью картину. Подробнее об этом читайте в дзен-канале Teleprogramma.pro.

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