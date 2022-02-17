Руперт Гринт снимется в новом триллере от создателя «Стекла» и «Времени»

Режиссер М. Найт Шьямалан готовится к съемкам еще одного леденящего душу фильма.

Сколько бы 33-летний Руперт Гринт (Рон из «Гарри Поттера») не говорил о том, что хочет забросить актерскую карьеру, а новые роли продолжает брать.

Недавно он присоединился к проекту триллера Knock at the Cabin («Стук в хижине»), который режиссер М. Найт Шьямалан собирается снять для Universal Pictures.

Как сообщает издание Deadline, релиз картины запланирован на 3 февраля 2023 года. В фильме также занят Дэйв Батиста. Как и в случаях других проектов Шьямалана, сюжет держится в строжайшей тайне.

Напомним, режиссер выпустил трилогию «Неуязвимый», «Сплит» и «Стекло», а также захватывающие триллеры «Шестое чувство» 1999 года, «Знаки» 2002-го, «Таинственный лес» 2004-го, «Девушка из воды» 2006-го и «Время» 2021-го. Шьямалан также снял Гринта в популярном сериале «Дом с прислугой», который дал новый толчок карьере актера.

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