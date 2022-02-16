Федор Бондарчук сыграет путешественника Федора Конюхова в фильме «Повелитель ветра»

В апреле 2022 года режиссер Игорь Волошин приступит к съемкам фильма «Повелитель ветра» — о путешественнике Федоре Конюхове, который облетел Землю на воздушном шаре в 2016 году за 11 дней.
Рекорд воздухоплавателя вдохновил киношников на создание картины о безграничных возможностях человеческого духа, причем на примере нашего современника.
Продюсером и исполнителем главной роли станет 54-летний Федор Бондарчук.
«Федор Конюхов — пионер нашего времени, путешественник в подлинном смысле этого слова. Большой подарок и честь играть такого героя и общаться с ним в рамках подготовки к съемкам», — цитирует актера ТАСС.
Напомним, 70-летний Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, пересек Атлантику на весельной лодке, побывал на семи высочайших вершинах мира, в одиночку достиг Северного и Южного полюсов и установил несколько рекордов в Книге Гиннесса.
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