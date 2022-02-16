Эмбер Херд сыграет психолога в мистическом триллере про нравы XIX века

21 февраля в Италии начнутся съемки нового фильма In the Fire («В огне») с Эмбер Херд в главной роли.

Это будет мистический триллер, события которого развернутся в XIX веке в Колумбии. По сюжету супружеская пара с маленьким сыном-аутистом, сталкивается с непониманием жителей деревни и местного священника. Селяне думают, что мальчик одержим демонами и навлекает беды на простых людей. Отец семейства приглашает женщину-психолога из Америки (ее и сыграет Херд), которая ставит диагноз ребенку и начинает работать с ним. Но ей, человеку науки, тоже придется столкнуться с дремучестью местных жителей и их слепой верой в темные силы.

Как сообщает издание Variety, режиссером картины выступит Конор Эллин, снявший успешный неовестерн «Пограничный патруль» 2020 года. Партнером 35-летней Эмбер Херд станет испанский актер Эдуардо Норьега Гомес («Хребет дьявола» 2001 года, «Транссибирский экспресс» 2008-го, «Возвращение героя» 2013-го).

Напомним, что актриса должна появиться в сиквеле супергеройского фильма «Аквамен», выход которого намечен на декабрь 2022 года.

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