Губку Боба ждет еще один фильм для кинотеатров и три спин-оффа про его друзей

Франшиза про подводных жителей все еще очень популярна.

Кто проживает на дне океана? Ответ мы все знаем. Поэтому студия Nickelodeon готовит нам еще больше релизов об анимационном герое Губке Бобе Квадратные Штаны.

Так уже сейчас готовятся три полнометражных мультфильма о различных жителях подводного города, в котором живет Губка Боб. Они выйдут на потоковом сервисе Paramount+, первый — уже в 2023 году. Помимо этого готовится еще один полнометражный фильм для релиза в кинотеатрах, передает издание Deadline.

Как сообщил 15 февраля главный директор по контенту Paramount+ Брайан Роббинс, мультфильмы про Губку Боба продолжают показывать высокий зрительский спрос, поэтому компания делает большую ставку на этого персонажа и его вселенную.

больше по теме Кто проживает на дне: персонаж Губка Боб оказался геем Телеканал Nickelodeon подтвердил сексуальную ориентацию персонажа.

Напомним, оригинальный мультсериал про подводного жителя был запущен в 1999 году и растянулся на 13 сезонов. Его спин-оффы «Лагерь «Коралл»: Детство Губки Боба» и «Шоу Патрика Стара» также стали достаточно популярными.

В 2004 году вышел первый полнометражный мультфильм по данной франшизе, показав довольно хорошие цифры в прокате. В 2015-м состоялся успешный релиз еще одной картины, но уже в формате 3D. В 2020-м создатели проекта выпустили фильм «Губка Боб в бегах», который провалился в кинотеатрах из-за пандемии, и его пришлось перенести на потоковые сервисы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.