Названа дата выхода полнометражного аниме по «Властелину колец»

Пока весь мир обсуждает премьеру сериала «Властелин колец: Кольца власти», появилась новая информация о еще одном проекте по фэнтези-вселенной Джона Толкина.

Речь идет об анимационном фильме «Война Рохирримов», анонсированном в 2021 году. Его рисует знаменитый японский аниматор Кэндзи Камияма.

Издание Variety опубликовало первый концепт-арт грядущего аниме и предварительную дату его премьеры — 12 апреля 2024 года. Проектом занимаются американские студии New Line Cinema и Warner Bros. Animation, а также их японская «коллега» Sola Entertainment. В команду будущего фильма вошли несколько специалистов, работавших над шестью блокбастерами Питера Джексона.

Сюжет сосредоточится на истории людского королевства Рохан, расположенном на равнинах Средиземья, за пару сотен лет до событий «Властелина колец». Картина покажет, как конные войны отразили атаку орочей орды, и как у них появилась знаменитая крепость Хельмова падь, показанная в фильме «Две крепости».

Добавим, что эта анимационная картина никак не связана с игровым сериалом от компании Amazon.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.