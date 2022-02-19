Бей, играй, молчи: история советских футболистов, покоривших Великобританию

Пока в кино вовсю идет драма режиссера Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Телепрограмма» объясняет, в чем феномен спортивного прецедента, случившегося осенью 1945 года в Великобритании с советскими футболистами.

«Научиться играть»

Товарищеские матчи — это когда два клуба (или сборные) договариваются о ни к чему не обязывающей встрече, просто чтобы проверить мастерство друг друга. Только это турне футболистов московского «Динамо» в Туманный Альбион значило куда больше. Это было противостояние советской системы (еще сталинской) и западного мира. Школы футбола СССР и традиций родоначальников этой игры. Трудяг и элиты. Дело происходило в ноябре 1945 года. Конечно, британцы были нашими союзниками во время Второй мировой, но не стоит забывать, что Уинстон Черчилль оставался одним из самых ярых антикоммунистов и коварных политиков мира и именно после его Фултонской речи началась холодная война.

Пожалуй, с боевой оптикой видели предстоящую встречу с Западом только наши футболисты. Возможно, британцам было просто по фигу. Ну, приехали какие-то парни с далекого и бескрайнего Севера. Подумаешь. Разве не обыграем? Кто их вообще знает? Лев Яшин прогремит на весь мир как лучший вратарь планеты, по общему признанию, позже. Да и победы на Евро-1960 и Олимпиадах 1956 и 1988 годов придут через десятки лет.

А происходило все это по-советски просто. Посольства договорились. Условия и карту событий согласовали. Наши парни без опыта международных встреч — только капитан Михаил Семичастный и тренер Михаил Якушин знали, что это такое. Подготовились на базе в Мытищах — и полетели на Британские острова, чтобы сыграть с топовыми клубами королевства: «Челси» (Лондон), «Арсенал» (Лондон), «Кардифф Сити» (Уэльс) и «Рейнджерс» (Шотландия). Тренерский штаб и футболистов сопровождали радиокомментатор Вадим Синявский, кинооператор Владимир Ешурин, фотограф, журналист и переводчица Александра Елисеева.

Пресса встречала советскую делегацию с фирменным английским снобизмом: «Советские футболисты приедут не для того, чтобы встречаться с английскими командами, их главная цель — научиться хорошо играть в футбол, чтобы лучше подготовиться к назначенному на весну следующего года матчу сборных СССР и Англии».

Разумеется, футболисты «Динамо» (ведомственный клуб МВД, за который болел, к примеру, шеф Наркомата внутренних дел Лаврентий Берия) проходили особую психологическую накачку. Наставлял перед вылетом сам Климент Ворошилов. Но в целом особо заводить ребят необходимости не было. Все были с характером. К примеру, Борис Орешкин воевал на Балтийском флоте, был командиром катера, награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда».

В отличной форме был главная звезда команды Всеволод Бобров, с одинаковым успехом игравший и в футбол, и в хоккей (сейчас сложно себе такое представить, правда?). В чемпионате СССР только за вторую часть первенства наколотил за «Динамо» 24 гола в 21 матче! «Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси», — писал про игрока Евгений Евтушенко.

Маркс, Ленин, Оруэлл

Словом, банда у «Динамо» была мощная. И британцы оказались к этому не готовы. Ничья с «Челси» (3:3), похороны уэльского шахтерского «Кардифф Сити» (10:1), волевая победа над «Арсеналом» (4:3) и тяжелый мир с неуступчивым шотландским «Рейнджерс» (2:2) заставили британскую публику поначалу свистеть и ненавидеть, а затем принять и искренне рукоплескать динамовцам. Это был триумф. Потащившего аж два пенальти (большая редкость!) в четырех матчах вратаря Алексея

Хомича за кошачьи прыжки местные нарекли Тигром.

«Мало что способно было возбудить аппетит жителей Глазго зимой 1945 года, — писали желчные репортеры Times в преддверии игр. — В ту суровую послевоенную пору их трапезу составляли неизменное китовое мясо да яичный порошок. Но одна мысль о грядущем пиршестве (то есть будущих встречах британских команд с «Динамо») заставляла десятки тысяч людей в предвкушении облизывать губы».

Британцы поперхнулись. Общий счет: 19:9 в нашу пользу. Фактически разгром. Суммарная посещаемость — под 300 тысяч человек. Стадионы ломились от народа, люди стояли в многочасовых очередях, чтобы оторвать заветный билет. Да, товарищеские матчи. Да, ничего не решают. Да, «Челси» тогда шел на 11-м месте в чемпионате Англии, а «Арсенал» — на 18-м. Но какой резонанс! Русские босяки возили носом расфуфыренных родоначальников футбола на их же поле при полных трибунах. «Футбол с привкусом волшебства» — вот как провожала британская пресса игроков «Динамо».

Особенно запомнились стиль и достоинство советских футболистов. По кабакам (как делал Андрей Аршавин, играя в лондонском «Арсенале» в 2000 — 2010-х) не шастали, читали местные журналы и газеты в номерах гостиницы, рано ложились, рано вставали, чтобы тренироваться. Посетили могилу Карла Маркса на Хайгейтском кладбище и дом на Холфорд-сквер, где жил Владимир Ильич Ленин. Все как на подбор ходили в синих пальто и были изысканны, полны достоинства и сдержаны в эмоциях. За что и получили прозвище «одиннадцать молчаливых мужчин».

Обложка «Огонька» — самое малое, чего были достойны советские ребята по возвращении. Им дали премии и присвоили звания заслуженных мастеров спорта. Сам Джордж Оруэлл посвятил разборкам британцев с динамовцами полуфилософское эссе The Sporting Spirit («Истинный дух спорта»). А спустя 77 лет про них сняли и фильм в России (в ролях: Макар Запорожский, Павел Трубинер, Дмитрий Белоцерковский, Андрей Чернышов, Роман Курцын и др.).

Состав московского «Динамо» во время турне по Великобритании: вратарь Алексей Хомич, полевые игроки Всеволод Радикорский, Михаил Семичастный, Иван Станкевич, Всеволод Блинков, Леонид Соловьев, Борис Орешкин, Евгений Архангельский, Василий Трофимов, Василий Карцев, Николай Дементьев, Константин Бесков, Всеволод Бобров, Сергей Соловьев. Главный тренер — Михаил Якушин.

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