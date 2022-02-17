Драма «Камон Камон» и другие премьеры недели

«Камон Камон» (оригинальное название — C’mon C’mon), 2021, США, драма.

Режиссер: Майк Миллс. В ролях: Хоакин Феникс, Вуди Норман и др.

В российском прокате с 17 февраля.

Излюбленный прием радиожурналиста Джонни — интервью с детьми, которым он задает вопросы познеровского масштаба (мечты о будущем, смысл жизни). Получается что-то вроде рубрики «Взгляд снизу» из «Вечернего Урганта», только очень (и порой даже слишком) серьезной. Однажды сестра Джонни просит его приглядеть за ее сыном — самой женщине необходимо навестить укатившего в другой город мужа-шизофреника. Став нянькой для девятилетнего племянника, неуравновешенная психика которого явно досталась ему по наследству от папы, Джонни вынужден признать, что он, несмотря на многочисленные интервью с детишками, общаться с ними совершенно не умеет.

Как известно, самый простой и эффективный способ замаскировать заурядное кино под значительное — сделать его черно-белым. Обласканная критиками драма, название которой наши прокатчики даже не потрудились перевести (C’mon — «Давай!», «Ну же!», «Да ладно!»), замаскировалась крайне удачно, сбивая аудиторию с толку и заставляя принимать банальные сюжетные и визуальные ходы за большое искусство. Хоакин Феникс, признанный после «Джокера» гениальным актером, похоже, лишь на эту довольно спорную гениальность и уповает, пребывая в кадре в полусонном состоянии — впрочем, если бы он попытался включить свои истеричные джокеровские эмоции, лучше бы точно не стало. Не спас бы ситуацию и переход от черно-белой гаммы к цвету —

в таком варианте лишь очевиднее была бы попытка продать в качестве эксклюзива азбучные истины (человечеству нужно общение, все люди братья и так далее). Возможно, ч/б-формат в данном случае даже честнее — мудрые зрители сразу поймут, что кажущийся поначалу шедевром фильм ничем из серой массы драматических однодневок «про жизнь» не выделяется.

«Гонка со временем» (оригинальное название — The Desperate Hour), 2021, США, триллер.

Режиссер: Филлип Нойс. В ролях: Наоми Уоттс, Колтон Гоббо и др.

В российском прокате с 17 февраля.

Локдаун может случиться не только из-за ковида, но и из-за школьной стрельбы, типичной для США напасти, которая не щадит ни бедные кварталы, ни богатые пригороды — например, благополучный Лейквуд. Его полиция полностью блокирует, после того как в местной школе открывают огонь. Отправившаяся на пробежку мать одного из учеников оказывается за пределами полицейского кордона, но все же отчаянно пытается сыну помочь.

«Роман служанки» (оригинальное название — Mothering Sunday), 2021, Великобритания, мелодрама.

Режиссер: Ева Хассон. В ролях: Одесса Янг, Джош О’Коннор и др.

В российском прокате с 17 февраля.

Британская мелодрама переносит нас примерно на сто лет назад и знакомит с Джейн, простой служанкой с непростой жизнью: сначала она спит с богатым аристократом, потом выходит за темнокожего философа (интересно, много ли их было в начале прошлого века в Англии?), а затем становится писательницей. Ну а кем еще быть девушке со столь богатым жизненным опытом?

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