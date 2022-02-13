Софи Тернер из «Игры престолов» сыграет в криминальном триллере про хакера

Летом 2022 года в Лос-Анджелесе начнутся съемки нового криминального триллера под названием Wardriver. Главные роли в картине сыграют звезда «Игры престолов» Софи Тернер и звезда фильма «Валериан и город тысячи планет» Дэйн Дехаан.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, режиссером и автором картины выступит Дэниэл Кэйси, написавший сценарий девятого фильма «Форсаж».

Дехаан сыграет гениального вора, который совершает ограбления со своего ноутбука. Криминальный авторитет использует главного героя, чтобы тот «обчистил» счет богатой девушки (ее сыграет Тернер), однако хакер обнаруживает, что красавица не владеет эти деньгами – она лишь «банк», в котором мафия хранит свои финансы.

Герой пытается спасти девушку и влюбляется в нее. Он все глубже погружается в это дело, не замечая сложную паутину обмана и предательства, которая окружает красотку.

Кстати, Софи и Дэйн уже играли вместе – в криминальном сериале The Staircase («Лестница»), который скоро выйдет на HBO Max.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.