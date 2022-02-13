Майк Майерс заявил, что не прочь снять четвертый фильм об Остине Пауэрсе

Наверняка все помнят комедийные шпионские фильмы об Остине Пауэрсе – «Человек-загадка международного масштаба» (1997), «Шпион, который меня соблазнил» (1999) и «Голдмембер» (2002).

Главного героя этих пародий на шпионские триллеры (а также главного злодея Доктора Зло) сыграл известный комик Майк Майерс. И спустя двадцать лет он готов вернуться к своей звездной роли, чтобы сделать четвертый фильм.

«Я хотел бы сделать один. Да, да, да, — сказал 58-летний актер в шоу Today на канале NBC. — Посмотрим. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть наличие или отсутствие такого проекта, существует он или нет».

В этом году Майерс снялся в роли Доктора Зло для рекламы General Motors на Суперкубке, после чего пошли слухи о том, что комик может снять еще один фильм о супершпионе и покорителе дамских сердец. А учитывая, как сегодня Голливуд любит возрождать старые франшизы, у Остина Пауэрса есть все шансы вернуться на большой экран.

больше по теме Дуа Липа начала карьеру актрисы со шпионского боевика с Генри Кавиллом Певица снялась в фильме Мэттью Вона «Аргайл».

В том же интервью актер признался, что получил большое удовольствие, снявшись в рекламе в своем старом образе. И добавил, что его дети еще не смотрели шпионские комедии отца — не доросли еще до возрастного рейтинга.

Напомним, что Майк Майерс также снялся в фильмах «Секс-гуру» (2008), «Бесславные ублюдки» (2009) и «Богемская рапсодия» (2018). Также он является оригинальным голосом Шрека во всех мультфильмах франшизы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.