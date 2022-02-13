10-й сезон «Склифосовского»: первые кадры со съемок
Видео
Как приготовить полезные синнабоны с маком
Видео

Майк Майерс заявил, что не прочь снять четвертый фильм об Остине Пауэрсе

Пародийная франшиза про шпионов может продолжится спустя 20 лет.

Майк Майерс заявил, что не прочь снять четвертый фильм об Остине Пауэрсе
«Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» 1997 год. Фото: globallookpress.com

Наверняка все помнят комедийные шпионские фильмы об Остине Пауэрсе – «Человек-загадка международного масштаба» (1997), «Шпион, который меня соблазнил» (1999) и «Голдмембер» (2002).

Главного героя этих пародий на шпионские триллеры (а также главного злодея Доктора Зло) сыграл известный комик Майк Майерс. И спустя двадцать лет он готов вернуться к своей звездной роли, чтобы сделать четвертый фильм.

«Я хотел бы сделать один. Да, да, да, — сказал 58-летний актер в шоу Today на канале NBC. — Посмотрим. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть наличие или отсутствие такого проекта, существует он или нет».

В этом году Майерс снялся в роли Доктора Зло для рекламы General Motors на Суперкубке, после чего пошли слухи о том, что комик может снять еще один фильм о супершпионе и покорителе дамских сердец. А учитывая, как сегодня Голливуд любит возрождать старые франшизы, у Остина Пауэрса есть все шансы вернуться на большой экран.

В том же интервью актер признался, что получил большое удовольствие, снявшись в рекламе в своем старом образе. И добавил, что его дети еще не смотрели шпионские комедии отца — не доросли еще до возрастного рейтинга.

Напомним, что Майк Майерс также снялся в фильмах «Секс-гуру» (2008), «Бесславные ублюдки» (2009) и «Богемская рапсодия» (2018). Также он является оригинальным голосом Шрека во всех мультфильмах франшизы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

актерская карьеравозвращение на экраныМайк Майерсшпионы