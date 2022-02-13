Найден актер на роль Боба Марли в предстоящем байопике о музыканте

Почти год кинокомпания Paramount Pictures искала актера, который сыграет в биографическом фильме о легенде регги Бобе Марли.

Как сообщает издание Deadline со ссылкой на свои источники, в итоге на роль заявлен 35-летний британец Кингсли Бен-Адир, который успел засветиться в сериале «Острые козырьки», а также в фильмах «Король Артур: Легенда о мече» и «Одна ночь в Майами…» Он стал лидером масштабного кастинга, в котором участвовали десятки перспективных актеров.

Режиссерское кресло займет Рейнальдо Маркус Грин, снявший байопик «Король Ричард» с Уиллом Смитом — об отце Серены и Винус Уильямс. Жена и дети Боба Марли также подключились к проекту в качестве продюсеров.

Напомним, Боб Марли жил в 1945-1981 годах. Его творчество дало мировую популярность музыкальному стилю регги, многие поклонники считают музыканта пророком и культовой личностью. Журналисты оценивают его вклад в музыку наравне с такими звездами, как Рэй Чарльз, Элтон Джон и Фредди Меркьюри.

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