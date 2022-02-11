Моника Беллуччи снимется в комедийном боевике от режиссера «Сумерек»

Следующим фильмом в карьере неподражаемой Моники Беллуччи станет комедийный боевик Mafia Mamma («Мама мафии»), в котором итальянская звезда снимется со своей австралийской коллегой Тони Коллетт («Шестое чувство», «Достать ножи», «Аллея кошмаров»).

Как сообщает издание Deadline, съемки фильма начнутся в мае 2022 года в Италии. Проект основан на оригинальной идее французской писательницы и сценаристки Аманды Стерс.

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По сюжету главная героиня картины, которую сыграет Коллетт, переживает черную полосу в жизни. У ее сына проблемы с тем, чтобы поступить в колледж, босс на работе испытывает на прочность, а муж-музыкант попался на измене с поклонницей. Но в этот нервный период женщине поступает судьбоносный телефонный звонок от помощницы ее дедушки (Беллуччи), которая сообщает, что нужно срочно явиться на похороны старика в Италии.

Итак, героиня отправляется в Европу, решив, что заграничная поездка по семейным делам поможет ей развеяться и отдохнуть. Но на похоронах происходит перестрелка, и пригласившая внучку дама раскрывает правду: женщину позвали в Италию, чтобы она возглавила мафиозный клан после своего деда. А далее персонаж Беллуччи будет наставлять слабохарактерную Коллетт, как управлять криминальной организацией. Тут-то героине придется по-настоящему понять, из чего она сделана.

Добавим, что режиссером боевика выступит Кэтрин Хардвик, снявшая «Сумерки» (2008) и «Ад на колесах» (2011).

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