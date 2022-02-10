Звезда британского «Чернобыля» снялась в мистическом фильме ужасов

9 февраля кинокомпания A24 опубликовала в Сети тизер-трейлер нового фильма ужасов под названием Men (можно перевести как «Мужчины»).

Режиссером и сценаристом картины выступил Алекс Гарленд, ранее снявший фильмы «28 дней спустя», «Пекло», «Дредд», «Из машины» и «Аннигиляция». Главную роль сыграла актриса Джесси Бакли, известная по британским сериалам «Война и мир» и «Чернобыль». Также она снялась в новых полнометражных фильмах «Игры шпионов» и «Незнакомая дочь».

По сюжету, молодая вдова после гибели мужа уехала в английскую глубинку, где может побыть одна. Вот только в этой глуши есть кто-то еще, кто преследует женщину. Тизер показал, что триллер будет изобиловать напряженными сценами, когда грань между реальностью и мистикой медленно стирается, вселяя страх в зрителя.

Фильм был снят в Великобритании весной 2021 года. Его релиз в западных кинотеатрах намечен на 20 мая. О российской премьере пока нет информации.

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