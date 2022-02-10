Адам Драйвер и Пенелопа Крус сыграют в байопике об Энцо Феррари

Голливудский актер Адам Драйвер, сыгравший недавно Маурицио Гуччи, замахнулся на роль еще одного известного итальянца – автогонщика Энцо Феррари.

Вместе с Пенелопой Крус он сыграет в новом биографическом фильме под рабочим названием «Феррари». В этой роли он заменил ушедшего из проекта Хью Джекмана. Режиссером фильма выступает Майкл Манн («Схватка» 1995-го, «Али» 2001-го, «Полиция Майами. Отдел нравов» 2006-го).

Как сообщает издание Deadline, постановщик работает над этой идеей уже два десятилетия. Но сейчас, с таким мощным актерским составом и поддержкой кинокомпании STX, ни у кого не возникает сомнений, что байопик дойдет до релиза.

Сюжет картины развернется летом 1957 года. Бывший гонщик Феррари переживает кризис. Компания, которую они с женой Лаурой построили с нуля, вот-вот обанкротится. К тому же, супруги потрясены гибелью их сына, а тут еще объявился внебрачный ребенок. Феррари собирается исправить патовое положение одним махом – гонкой на тысячу миль по Италии, знаменитой Mille Miglia. Сценарий основан на книге Брока Йейтса «Энцо Феррари. Биография».

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