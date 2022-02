«Оскар-2022»: российский мультфильм номинирован на американскую кинопремию

У российского киноискусства еще есть шанс побороться за «Оскар» в 2022 году.

Отечественный мультфильм «БоксБалет» получил-таки номинацию на знаменитую премию в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Об этом сообщается на сайте Американской киноакадемии.

Соперниками «БоксБалета» стали британские мультфильмы «Дела искусства» (Affairs of the Art) и «Робин» (Robin Robin), а также чилийская «Бестия» (Bestia) и испанский «Стеклоочиститель» (The Windshield Wiper).

Напомним, «БоксБалет» был создан режиссером Антоном Дьяковым на студии «Мельница» в 2019 году. Главные герои — брутальный боксер и изящная балерина. Своим стремлением друг к другу они подчеркивают разность между формой и содержанием. Пожелаем российской картине удачи!

