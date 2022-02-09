Крис Пайн начнет карьеру режиссера с комедии с участием Дэнни Де Вито

Звезда «Стартрека», «Чудо-женщины» и «Излома времени», 41-летний голливудский актер Крис Пайн решил стать режиссером. В своем новом фильме Poolman («Чистильщик бассейна») он сыграет главную роль и займется постановкой.

Съемки должны начаться в Лос-Анджелесе летом 2022 года. Это будет детективная комедия про мужчину, что заведует общественным бассейном жилого комплекса в Голливуде. Главный герой — обычный мечтатель, без четкой цели в жизни. Но когда он узнает о крупной краже воды, то смело бросает вызов коррумпированным чиновникам и большим шишкам, чтобы спасти свой любимый дом.

Как сообщает издание Deadline, к проекту присоединилась «старая гвардия» в лице 77-летнего Дэнни Де Вито и 63-летней Аннетт Бенинг. Они сыграют беспокойных соседей, которые помогают главному герою в его миссии. Одним из продюсеров картины станет Пэтти Дженкинс, снявшая «Чудо-женщину».

Новый фильм позиционируется создателями как «Большой Лебовски» со здоровой примесью «Ла-Ла Ленда».

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