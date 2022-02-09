Из-за пандемии «Миссия невыполнима – 7» стала на треть дороже предыдущей части

На съемки фильма с Томом Крузом пришлось потратить на несколько десятков миллионов долларов больше, чем планировалось.

Съемки боевика «Миссия невыполнима – 7» с Томом Крузом в разгар пандемии привели не только к постоянным задержкам, но и к значительным финансовым потерям.

Производство фильма обошлось студии Paramount и компании Skydance Media в 290 миллионов долларов, что на несколько десятков миллионов больше запланированного бюджета. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на свои источники, близкие к съемочному процессу. Для сравнения, предыдущий фильм франшизы — «Миссия невыполнима: Последствия» 2018 года — стоил 190 миллионов долларов.

Незапланированные затраты ушли на зарплаты съемочной группе, которая неделями не могла работать из-за карантина. Только съемки в Италии останавливались семь раз. А в планах у Круза было еще несколько стран, включая Польшу и ОАЭ. Пандемия сдерживала не только людей, но и поставки материалов, а их для постановки трюков бесстрашного Тома тоже потребовалось немало.

В итоге летом 2021 года студия Paramount потратила примерно 50 незапланированных миллионов. Киногигант хотел восполнить часть потерь по страховке (пандемия ведь – непредвиденных случай, считай, стихийное бедствие), но увяз в судебных разбирательствах со страховой компанией.

Источники также отмечают, что седьмая и восьмая «Миссии» должны были сниматься вместе, но от данного плана пришлось отказаться. Это будут последние части франшизы, и Том Круз хочет сделать их красивым прощанием со своим персонажем Итаном Хантом. Актер не может снизить градус напряжения и сложности трюков, поэтому о снижении бюджета не может идти и речи.

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