«Оскар-2022»: кинокритики The Guardian представили своих фаворитов на премию

По лучшему фильму обозреватели не сошлись во мнениях.

В преддверии вручения наград «Оскар-2022» британская газета The Guardian, точнее, ее кинокритики, назвали своих фаворитов текущего года.

В самой важной категории «Лучший фильм» четыре обозревателя издания назвали четыре разных фаворитов. Это французская драма «Маленькая мама», «Незнакомая дочь» с Оливией Колман и Дакотой Джонсон, драма «Сувенир: Часть 2» с Тильдой Суинтон и японский фильм «Сядь за руль моей машины».

Также в их топах лучших фильмов и режиссерских работ значатся «Дюна», «Лакричная пицца», «Красная рокета», «Власть пса», «Зеленый рыцарь», «Титан» и трагикомедия «Зола».

В категории «Лучшая актриса» критики чаще других называют Оливию Колман («Незнакомая дочь»), Алану Хаим («Лакричная пицца»), Агату Руссель («Титан») и Тессу Томпсон («Идентичность»).

Среди кандидатов на лучшего актера чаще других в статье упоминается японец Хидэтоси Нисидзима («Сядь за руль моей машины»). За ним идут Брэдли Купер («Аллея кошмаров») и Саймон Рекс («Красная ракета»). Но один из критиков назвал в своем списке Юру Борисова из «Купе номер 6».

Напомним, что победители «Оскара» 2022 года будут названы на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе 27 марта.

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