Продюсер «Богемской рапсодии» выпустит байопик о Майкле Джексоне

Кинокомпания Lionsgate купила права на распространение грядущего биографического фильма о Майкле Джексоне.

Проектом занимается продюсер Грэм Кинг, работавший над «Богемской рапсодией» и такими фильмами, как «Отступники» (2006), «Город воров» (2010), «Ромовый дневник» (2011), «Война миров Z» (2012). Сценарий написал трижды номинированный на «Оскар» Джон Логан, автор кинолент «Гладиатор» (2000), «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007) и «007: Координаты «Скайфолл» (2012). Эти двое уже работали вместе над биографической драмой «Авиатор» 2004 года.

Как сообщает издание Deadline, о данном проекте стало известно еще в конце 2019 года, но пока он не перешел в активную фазу производства. Семья Джексонов поддержала этот фильм. Картина под рабочим называнием «Майкл» должна стать «детальным изображением сложного человека, ставшего королем поп-музыки». В сюжет войдут самые знаковые выступления певца и танцора, не останутся в стороне и темы его творческого процесса и личной жизни.

В команде проекта собрались люди «съевшие собаку» на создании байопиков. Будем надеяться, что эта картина окажется не хуже «Богемской рапсодии».

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