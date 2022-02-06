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Вин Дизель записал новые реплики Грута для фильмов Marvel

Интересно, сколько раз актер произнес «я есть Грут» перед микрофоном.

Вин Дизель записал новые реплики Грута для фильмов Marvel
Вин Дизель. Фото: globallookpress.com

Голливудский актер Вин Дизель записал новые фразы для своего персонажа в киновселеленной Marvel – деревоподобного инопланетного гуманоида Грута из команды Стражей галактики.

В начале февраля 54-летний артист выложил в Instagram видео из студии, в котором сообщил, что снова занимался озвучкой Грута.

«Все отлично поработали. Знайте, что семье понравится то, что мы сделали сегодня для вселенной Грута», — подписал ролик Дизель.

Фанаты Marvel знают, что этот инопланетянин произносит всего три слова «я есть Грут» (I am Groot), но его друзья понимают в этой фразе множество разных смыслов. По идее, работая над предыдущими кинокомиксами, актер уже должен был записать одну единственную реплику в сотнях вариаций, и, если понадобились дополнительные записи, то не исключено, что в будущих фильмах Грут расширит свой словарный запас.

Напомним, что инопланетянин появится в фильмах «Тор: Любовь и гром» 2022 года и «Стражи галактики — 3» 2023-го.

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