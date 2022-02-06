Вин Дизель записал новые реплики Грута для фильмов Marvel

Интересно, сколько раз актер произнес «я есть Грут» перед микрофоном.

Голливудский актер Вин Дизель записал новые фразы для своего персонажа в киновселеленной Marvel – деревоподобного инопланетного гуманоида Грута из команды Стражей галактики.

В начале февраля 54-летний артист выложил в Instagram видео из студии, в котором сообщил, что снова занимался озвучкой Грута.

«Все отлично поработали. Знайте, что семье понравится то, что мы сделали сегодня для вселенной Грута», — подписал ролик Дизель.

Фанаты Marvel знают, что этот инопланетянин произносит всего три слова «я есть Грут» (I am Groot), но его друзья понимают в этой фразе множество разных смыслов. По идее, работая над предыдущими кинокомиксами, актер уже должен был записать одну единственную реплику в сотнях вариаций, и, если понадобились дополнительные записи, то не исключено, что в будущих фильмах Грут расширит свой словарный запас.

Напомним, что инопланетянин появится в фильмах «Тор: Любовь и гром» 2022 года и «Стражи галактики — 3» 2023-го.

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