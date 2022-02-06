Режиссер «Послезавтра» заявил, что Marvel и «Звездные войны» разрушают киноиндустрию

66-летний голливудский режиссер Роланд Эммерих выступил с критикой кинокомиксов Marvel и серии «Звездные войны» (обе франшизы принадлежать компании Disney).

Сам постановщик специализируется на фильмах-катастрофах. Он снял «День независимости» (1996), «Годзиллу» (1998), «Послезавтра» (2004) и свежий блокбастер «Падение Луны» (2022). В новом интервью его спросили, изменился ли этот жанр за последние годы.

«О, да. Потому что, естественно, Marvel, DC Comics и «Звездные войны» в значительной степени взяли верх. Это немного разрушает нашу индустрию, потому что никто больше не делает ничего оригинального», — ответил режиссер изданию Den of Geek.

К Marvel Эммерих относится с особой нелюбовью. Ранее он признавался, что смотрит эти кинокомиксы в самолетах, чтобы поскорее заснуть. По его мнению, супергеройские фильмы выходят по четыре штуки в год, закармливая зрителей шаблонными сюжетами, и на этом фоне принести что-то новое и оригинальное на кинорынок становится все сложнее.

Как пример, в конце 2021 года «Человек-паук: Нет пути домой» порвал кассу и стал шестым самым прибыльным фильмом в истории. В то время, как оригинальные «Вестсайдская история» Стивена Спилберга и «Последняя дуэль» Ридли Скотт проваливаются в прокате.

Режиссер также добавил, что получить финансирование на фильм, который не является часть громкой франшизы, становится все труднее.

«Вы должны снимать новые смелые фильмы, понимаете? — настаивает Эммерих. — И я думаю, Кристофер Нолан мастер этого. Он из тех, кто может снимать фильмы о чем угодно. У меня это выходит сложнее, но у меня все еще достаточно громкое имя, особенно когда речь идет о фильмах-катастрофах».

Напомним, что новинка от режиссера «Падение Луны» вышла в кино 3 февраля и все еще идет в прокате.

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