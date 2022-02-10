Детектив «Смерть на Ниле» и другие премьеры недели

«Смерть на Ниле» (оригинальное название — Death on the Nile), 2022, Великобритания, детектив.

Режиссер: Кеннет Брана. В ролях: Кеннет Брана, Галь Гадот и др.

В российском прокате с 10 февраля.

Все книги Агаты Кристи были в СССР невероятно популярны, однако роман «Смерть на Ниле» любили особенно нежно, ведь его советские граждане могли не только почитать, но и посмотреть. В начале 80-х на экраны Союза вышла роскошная британская экранизация, где в образе Эркюля Пуаро солировал оскароносный Питер Устинов. Картина появилась у нас с опозданием (в мировой прокат она вышла в 1978-м), к тому же название было изменено на «Роковое путешествие», но отечественный кинозритель, смотревший приличные западные фильмы лишь по большим праздникам, был в восторге.

Чуть менее восторженно, но все же крайне благожелательно встретила наша (и не только) публика пять лет назад экранизацию еще одного классического романа Агаты Кристи — «Убийство в Восточном экспрессе». Ее кассовый успех ($352,8 миллиона) позволил запустить целую сагу о похождениях бельгийского сыщика.

Второй фильм, «Смерть на Ниле», был готов уже в начале 2020-го, но тут по франшизе ударил враг, с которым даже великий Пуаро не сумел бы справиться, — пандемия. Картина, в которой повествуется о расследовании убийства на борту плывущего по Нилу парохода, дрейфовала от одной премьерной даты к другой и никак не могла прибиться к какому-то конкретному берегу. Ситуация осложнилась после того, как на исполнителя одной из главных ролей Арми Хаммера посыпались обвинения в насилии: законы политкорректности требовали вырезать Арми из фильма и переснять его сцены с другим актером, но здравый смысл взял верх — продюсеры решили не раздувать и без того немалый $90-миллионный бюджет.

Ну а многочисленные переносы премьерной даты привели к тому, что «Смерть на Ниле» выходит в итоге в год 85-летия романа. И как тут не вспомнить о магии кино, которая даже коронавирус заставляет работать на благо искусства.

«Анчартед: На картах не значится» (оригинальное название — Uncharted), 2022, США, приключения.

Режиссер: Рубен Фляйшер. В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг и др.

В российском прокате с 10 февраля.

Поклонники одноименной видеоигры, вот уже 15 лет пользующейся любовью геймеров, с нетерпением ждали ее переноса на киноэкран.

Людям, далеким от компьютерных игрушек, история о поиске древних сокровищ может показаться простоватой — спасти положение поможет неповторимый Антонио Бандерас в образе главного злодея.

«Первый встречный» (оригинальное название — Marry Me), 2022, США, комедия.

Режиссер: Кэт Койро. В ролях: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон и др.

В российском прокате с 10 февраля.

Поп-звезда готовилась к свадьбе, даже концертную программу назвала Marry Me («Женись на мне»), но, узнав об измене жениха, прямо на сцене решила выскочить за первого встречного — им стал таксист, оказавшийся в зрительном зале и державший, как и многие другие фанаты, табличку с надписью Marry Me. Те, кто не смотрел «Ноттинг-Хилл», наверняка сочтут этот сюжет невероятно оригинальным.

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