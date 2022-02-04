Сменил сторону: в новом боевике Брюс Уиллис сыграл коррумпированного копа

3 февраля компания-прокатчик Vertical Entertainment опубликовала трейлер нового боевика с участием Брюса Уиллиса под названием A Day to Die («День, чтобы умереть»).

По сюжету бандиты похищают жену бывшего офицера и требуют выкуп в два миллиона долларов. Военному ничего не остается, кроме как собрать команду своих сослуживцев и оперативно совершить ряд дерзких ограблений.

Но не стоит ждать, что 66-летний Брюс Уиллис снова будет устраивать на экране погони и перестрелки. За это в картине отвечает чуть более молодой актер Фрэнк Грилло. А наш любимым «крепкий орешек» на этот раз сыграл коррумпированного начальника полиции. На сторону плохих парней переметнулись, мистер Уиллис?

Фильм выйдет в Америке весной 2022 года. О релизе для российских зрителей пока ничего не известно.

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