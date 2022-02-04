В 2022 году снимут фильм о гриппе, который убивает только богатых людей

Осенью 2022 года в Европе должны начаться съемки нового фильма под названием Rich Flu (дословно переводится, как «Богатый грипп»).

Это будет триллер о таинственной болезни, которая убивает только богатых людей. Заражаться ей начинают миллиардеры, за ними следуют миллионеры, и, несмотря на все свои накопления, толстосумы мрут как мухи! Мир в панике, бизнесмены активно распродают имущество, которое быстро становится никому не нужным. Картина будет исследовать, как далеко могут зайти состоятельные люди в попытке спасти свою шкуру.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, на главную роль заявлена 43-летняя британская актриса Розамунд Пайк («Гордость и предубеждение» 2005 года, «Исчезнувшая» 2014-го, «Аферистка» 2021-го). Продюсирует картину Пабло Ларраин, снявший байопики «Джеки» и «Спенсер». Режиссером выступит испанец Гальдер Гастелу-Уррутия, снявший научно-фантастический триллер «Платформа» 2019 года.

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