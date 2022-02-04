Дакота Джонсон метит на роль помощницы Человека-паука, о которой будет снят сольный фильм

«Веном» и «Нет пути домой» дали понять студии Sony, что с имеющимися в ее распоряжении персонажами Marvel не стоит расставаться — это же настоящая дойная корова!

Компания берет и методично выжимает деньги из Человека-паука и его злодеев, снимая про них сольные фильмы. Ждем выход «Морбиуса» с Джаредом Лето, и уже анонсирован фильм о Крэйвен-охотнике с Аароном Тейлором-Джонсоном.

И вот поступила новость о том, что звезда «Пятидесяти оттенков серого» Дакота Джонсон тоже метит в эту колоду успешных кинокомиксов. Как сообщает издание Deadline со ссылкой на собственные источники, 32-летняя актриса ведет переговоры с Sony о том, чтобы сыграть Мадам Паутину в сольном фильме. Якобы уже готов сценарий и есть режиссер, готовый взяться за этот проект. Было рассмотрено несколько топовых актрис, и сейчас Дакота лидирует в списке кандидаток.

По комиксам, Мадам Паутина — это не женская версия Человека-паука (таких и без нее хватает). Она скорее провидица, телепат и чародейка, которая то помогает Спайдермену найти неуловимых врагов, то ведет его через параллельные вселенные. В печати и мультсериалах персонаж обладал самыми разными способностями и претерпевал множество метаморфоз, но изначально это была пожилая парализованная женщина, прикованная к сложной системе жизнеобеспечения, напоминающей паутину.

Как Sony «прокачают» эту героиню, чтобы адаптировать ее под молодую Дакоту и сделать главным персонажем супергеройского фильма, — очень даже интересно.

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