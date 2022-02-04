Neflix показал первые кадры «Серого человека» и «Достать ножи – 2»

Популярный потоковый сервис выпустил большой трейлер о своих киноновинках 2022 года.

3 февраля американский стриминговый сервис Netflix выпустил ролик о своих новинках 2022 года. Самые ожидаемые фильмы и мультфильмы — из каждого было показано несколько секунд видео, после которых актеры отвлекаются от своих ролей и обещают зрителям невероятные эмоции.

Особенно много экранного времени было уделено «Серому человеку» (The Gray Man) —предстоящему экшн-триллеру от братьев Руссо с Райаном Гослингом, Крисом Эвансом и Анной де Армас. Также в ролике появились Генри Кавилл и Милли Бобби Браун с анонсом «Энолы Холмс – 2».

Хэлли Берри представила научно-фантастический фильм The Mothership («Материнский корабль»). Райан Рейнольдс промелькнул в нескольких кадрах нового фантастического боевика «Имя наше — Адам» (The Adam Project), где также снялись Дженнифер Гарнер, Зои Салдана и Марк Руффало. Ну а в финале зрители увидели Дэниела Крейга и других актеров сиквела детектива «Достать ножи».

Добавим, что Teleprogramma.pro регулярно пишет о новинках Netflix. Читайте о грядущих релизах на нашем сайте.

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