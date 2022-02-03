Ченниг Татум признался, что чуть не бросил карьеру, и назвал два своих худших фильма

В 2018 году у голливудского актера Ченнига Татума был долгий перерыв в съемках. Кинозвезда почти не работал и провел несколько месяцев в раздумьях о том, нужно ли ему вообще сниматься.
Так получилось, что несколько фильмов подряд принесли артисту достаточно денег, чтобы он ни о чем не беспокоился и мог поразмышлять над своей дальнейшей жизнью. Как раз тогда он расстался со своей женой Дженной Дуан и многое переосмысливал. Мысли актера докатились до того, чтобы вообще уйти из киноиндустрии.
Об этом он сам рассказал в новом интервью, добавив, что успел ощутить творческое выгорание.
«Я чувствовал себя толстым парнем в буфете, который просто работал, работал и работал. Я снялся в четырех фильмах подряд без перерыва. В последних двух я был не так хорош, как хотел, потому что у меня уже не было энергии», — признался актер изданию Variety.
Татум назвал киноработы, которые ему особенно не понравились. Это вполне успешная комедия «Мачо и ботан – 2» (2014) и провальный фантастический фильм «Восхождение Юпитер» (2015).
«Восхождение Юпитер» было кошмаром с самого начала, — говорит Ченниг. — Это был второстепенный фильм. Мы все были там в течение семи месяцев, ломая свои горбы. Это было просто тяжело».
Добавим, что 23 февраля выходит новый фильм Татума «Лулу и Бриггс», о котором мы уже рассказывали под названием «Собака».
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