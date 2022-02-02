Уиллем Дефо и Тоби Магуайр попали в Книгу рекордов Гиннесса после фильма «Нет пути домой»

«Человек-паук: Нет пути домой» не только стал шестым в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кино, но и принес своим актерам отметку в Книге рекордов Гиннесса.

46-летний Тоби Магуайр и 66-летний Уиллем Дефо вернулись в ней к своим ролям Человека-паука и Зеленого Гоблина, которые они сыграли еще в кинокомиксе 2002 года. Таким образом они стали исполнителями героев Marvel с самой долгой историей в кино. Между первым фильмом и последним, как посчитали в специалисты Книги рекордов, прошло 19 лет и 225 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Хью Джекману и Патрику Стюарту, которые сыграли мутантов Росомаху и профессора Икс. Между их первым и заключительным фильмами («Люди Икс» 2000 года и «Логаном» 2017-го) прошло 16 лет 232 дня.

Кстати, до того, как на роль Человека-паука утвердили Тоби Магуайра, на нее рассматривали кандидатуры Леонардо ди Каприо, Хита Леджера, Джуда Лоу и Джеймса Франко. Последний все же сыграл в картине, но не Питера Паркера, а его лучшего друга Гарри.

А Уиллема Дефо поставили на роль злодея после того, как от нее отказались Николас Кейдж, Джон Малкович и Джим Керри.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.