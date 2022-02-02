Джейми Дорнан снимется вместе с Галь Гадот в новом шпионском триллере

Картина выйдет на Netflix, и это будет довольно крупный проект.

Звезда «Пятидесяти оттенков серого» Джейми Дорнан сорвал множество номинаций и хвалебных отзывов от критиков за свой новый фильм «Белфаст» и теперь его ждет еще одна крупная роль.

Актер собирается присоединиться к международному шпионскому триллеру Heart of Stone («Сердце камня»), которым занимается студия Skydance, а транслироваться он будет на Netflix. Причем стриминговый сервис делает большую ставку на этот проект — компания яростно боролась за него в 2021 году, когда идея фильма была выставлена на аукцион, и обошла другие крупные онлайн-кинотеатры.

Об этом сообщает издание Deadline, отмечая, что главной актрисой и сопродюсером будущего фильма является звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот. Режиссером выступит Том Харпер, работавший над сериалами «Отбросы», «Острые козырьки», «Война и мир» 2016 года, а также фильмом «Аэронавты».

Детали сюжета грядущего триллера пока держатся в секрете.

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