Миссия невесома: Том Круз собирается пожить в космосе и снять там несколько фильмов

В проекте финала франшизы «Миссия невыполнима» невероятные бюджет и задачи: на МКС построят киностудию и спортзал для актеров.

Старина Итан Хант — спецагент IMF (вымышленная организация Impossible Missions Force — Вооруженные силы невыполнимых миссий: очевидно, отсылка к ЦРУ), американский ответ холеному Джеймсу Бонду из королевской секретной службы МИ-6. С 1996 года, проходя сквозь огонь, воду, дубайские пески и даже воздушные потоки (стоя на крыле самолета), Том Круз развлекает публику немыслимыми аттракционами. Но, как говорилось в «Матрице», все, что имеет начало, имеет конец. И франшиза «Миссия невыполнима» тоже приближается к финалу. Но к какому!

В начале 2019 года стало известно, что седьмую и восьмую части «Миссии» снимет Кристофер Маккуорри, работавший над пятой и шестой частями фильмов. И ломая голову над тем, как удивить зрителей — кого по нынешним временам можно впечатлить погонями и мясорубкой? — продюсеры пришли к феноменальному решению. Снимать в космосе! Да, конечно, Первый канал и «Роскосмос» знатно опередили Круза (он давно уже не только исполнитель главной роли, но и создатель), отправив на МКС режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд в составе экспедиции на 12 дней, но Голливуд наверняка приготовит мощный ответ коллегам.

По крайней мере, на бумаге проект выглядит более чем амбициозно. Круз активно ведет переговоры с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства и добился крутых результатов.

Как сообщила английская компания Space Entertainment Enterprise, принадлежащая российским предпринимателям Дмитрию и Елене Лесневским, для Тома в космосе выстроят… отдельную киностудию SSE-1.

«Это невероятная возможность для человечества перейти в другую реальность и начать новую захватывающую главу в космосе, — говорится в заявлении основателей компании. — SSE-1 станет уникальным и доступным домом для безграничных развлекательных возможностей в месте, в котором много информационной инфраструктуры».

Отдельный модуль будет предназначен «для художников, продюсеров и креативщиков, которые хотят создавать контент в условиях микрогравитации». То есть речь идет об арендуемом полноценном кинопавильоне, построенном в космосе. Там можно будет и шоу снимать, и кино. Планируется даже спортзал там возвести.

SSE-1 позволит создавать и транслировать фильмы, телепередачи, музыкальные и спортивные события и развлекательный контент. Студию планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года на коммерческой космической станции Axiom, которая поначалу будет модулем МКС. К моменту отделения Axiom от МКС в 2028 году киностудия займет пятую часть пространства модуля.

Другие детали создания кинодетища Круза пока не раскрываются. Но раз речь идет о работе до 2024 года, то подразумевается, видимо, заключительная часть франшизы — восьмая (ведь седьмую отсняли в Италии, ее покажут на год раньше). Что логично: финал одной из самых известных киносаг Голливуда по законам жанра должен быть эпичным. Последние серии фильмов про спецагента Ханта «Миссия невыполнима» должны выйти на экраны 14 июля 2023 года и 28 июня 2024 года соответственно.

К слову, «Миссия» — лишь один из двух проектов, которые Круз собрался снимать в космосе. До этого стало известно, что Илон Маск и NASA вместе с Томом тоже снимут полнометражное кино в космосе. В планах отправить актера на орбиту компанией SpaceX на корабле Crew Dragon в составе экипажа миссии Ax-1 вместе с режиссером Дугом Лайманом, который работал с актером над картиной «Грань будущего», и американским астронавтом-исследователем Майклом Эладио Лопес-Алегриа.

В путевом листе указано, что Круз отправится в космос уже в октябре 2022 года. Картину профинансирует Universal, которая, по слухам, выделит на съемки $200 млн. Директор NASA Джим Брайденстайн выразил надежду, что такое кино вдохновит новое поколение ученых и инженеров на исследование космоса.

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