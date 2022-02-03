Блокбастер «Падение Луны» и другие премьеры недели

«Падение Луны» (оригинальное название — Moonfall), 2022, США, фантастика.

Режиссер: Роланд Эммерих. В ролях: Холли Берри, Патрик Уилсон и др.

В российском прокате с 3 февраля.

Столкновением с астероидом или кометой никого уже не напугаешь, поэтому, чтобы хорошенько встряхнуть избалованного зрителя, необходима страшилка поувесистее. Как вам в этой роли Луна, падающая на Землю? Даже поверхностные познания в астрономии позволяют понять масштаб угрозы, по сравнению с которой рухнувший в океан астероид выглядит комариным укусом. А уж если съехавшая с катушек (то есть с орбиты) Луна должна столкнуться с нашей планетой не по воле случая, а по чьему-то злому умыслу, накал страстей усиливается — тут тебе и «Война миров», и «Армагеддон», и много чего еще в одном флаконе.

Рассказать столь эффектную историю решил Роланд Эммерих, сделавший себе имя как раз на фантастических блокбастерах и фильмах-катастрофах. Инопланетное вторжение («День независимости»), бунтующая природа («Годзилла», «Послезавтра», «2012») — кажется, 66-летний немецкий режиссер и сценарист уже испытал планету на прочность всеми возможными способами, и если чего-то в этом списке и не хватало, то как раз падающей на нас Луны.

Не все зрители, однако, знают, что привыкший стоять у руля проектов с гигантским бюджетом Эммерих регулярно выдает что-то совсем для себя нетипичное — например, драму «Стоунволл», которая рассказывала о гей-протестах в Нью-Йорке конца 60-х, или исторический триллер «Аноним», призванный показать истинное лицо Уильяма Шекспира.

Желание голливудского мэтра продемонстрировать все грани своего таланта (надо признать, и впрямь немалого) в случае с его новой работой вылилось в то, что фильм, будучи по жанру продуктом вроде бы совсем не комедийным, снабжен внушительной порцией юмора. Интересно, будут ли земляне так же задорно хихикать, готовясь к реальному столкновению с Луной? Хочется верить, что этого мы никогда не узнаем.

«Фантазии для взрослых» (оригинальное название — Les fantasmes), 2021, Франция, комедия.

Режиссеры: Давид и Стефан Фонкинос. В ролях: Кароль Буке, Моника Беллуччи и др.

В российском прокате с 3 февраля.

Во фривольной комедии, посвященной сексуальным забавам молодых (и не очень) французских пар, появляются сразу две девушки Бонда — Кароль Буке, обнимавшая Роджера Мура в фильме «Только для ваших глаз», и Моника Беллуччи, любившая Дэниела Крейга в «СПЕКТРе». Ну а сам Бонд, видимо, прячется в шкафу или под кроватью.

«Параллельные матери» (оригинальное название — Madres paralelas), 2021, Испания, драма.

Режиссер: Педро Альмодовар. В ролях: Пенелопа Крус, Росси де Пальма и др.

В российском прокате с 3 февраля.

Испанский классик Педро Альмодовар в привычной для себя манере сконцентрировал внимание на ярких женских образах: две абсолютно разные дамы знакомятся в роддоме, куда каждую привела незапланированная беременность, и становятся невероятно близки. За роль одной из героинь Пенелопа Крус получила приз Венецианского фестиваля.

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