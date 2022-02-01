«Да он же фрик!»: Паттинсон пояснил, почему сменил независимое кино на роль Бэтмена

Получив всемирную известность после фильма «Сумерки», актер Роберт Паттинсон вовсе не горел желанием сниматься в крупных франшизах и, тем более, в экранизациях комиксов.

Артист смело перевел свою карьеру в независимое кино и стал успешен в нем. И когда он вдруг неожиданно согласился на роль Бэтмена, даже его агенты были в шоке. Об этом Роберт рассказал в новом интервью.

«Даже мои агенты такие: «О, интересно. Ты разве не хотел играть полных фриков?» И я такой: «Да он же фрик!» — поделился актер с журналом Total Film.

Он отметил, что Бэтмен — это жемчужина среди ролей, которую может получить голливудская звезда. Но, играя в своей актерской нише, Паттинсон сам не верил, что ему могут предложить плащ и маску Темного рыцаря.

Он поделился, что с детства обожал фильмы о Бэтмене. В отличие от других супергероев, кинопремьеры об этом персонаже комиксов Роберт не пропустил ни одну. Причем он считает, что все эти фильмы были хорошими.

«Люди хаят некоторые из них, но на самом деле они не плохие. Все они полностью достигают того, к чему стремились, и все они действительно интересны в зависимости от времени и места. Я не знаю. У меня просто было странное чутье к нему, но мне всегда нравился этот персонаж», — говорит Паттинсон.

Актер поделился, что его Бэтмен— это человек с огромной внутренней травмой, который самостоятельно выстроил сложный психологический механизм, чтобы справиться с ней. «Очень плохая самотерапия» привела его к тому, чтобы стать мстителем в маске.

Напомним, что новый фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном выйдет в кинотеатрах 3 марта.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.