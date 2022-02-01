Вечное утро: Камбербэтч снимется в фильме о будущем, где люди перестали спать

В новом фильм Бенедикт Камбербэтч сыграет вместе с оскароносной актрисой Лорой Дерн («Твин Пикс», «Парк Юрского периода», «Маленькие женщины»).
Они исполнят роли мужа и жены, а их сыном станет Ноа Джуп из «Тихого места». Картина будет называться Morning («Утро»), и у нее довольно фантастический сюжет.
В недалеком будущем у человечества появилась таблетка, избавляющая от необходимости спать. Люди также запустили искусственное солнце и теперь у них вечное утро и безграничные возможности для работы. Но молодое поколение, растущее без сна, собирается устроить бунт против взрослых, чтобы обрести возможность видеть сновидения. Этот конфликт отцов и детей будет показан на примере одной семьи.
Как сообщает издание Deadline, Камбербэтчу понравился необычный сценарий, и он решил продюсировать картину. Режиссером назначен Джастин Курзель, снявший фильмы «Макбет» (2015), «Кредо убийцы» (2016) и «Подлинная история банды Келли» (2019). Дата начала съемок еще не определена.
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