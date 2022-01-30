Джаред Лето о «Доме Gucci»: «Если вы не злите людей, значит, вы делаете что-то не так»

В новом интервью голливудский актер и певец Джаред Лето подробно рассказал о своей работе в фильме «Дом Gucci» и персонаже Паоло Гуччи, которого он изобразил.

Многие критики рукоплескали таланту перевоплощения звезды, но имела место быть и критика его образа.

Лето поделился, что изначально планировал сыграть другую роль в фильме, но затем прочел сценарий и влюбился в Паоло – недооцененного члена семьи Гуччи, которому так и не дали стать известным дизайнером.

Режиссер Ридли Скотт предоставил актеру свободу действий, и Джаред создал собственного персонажа, потратив месяцы на подготовку. Хотя в его распоряжении были лишь несколько фотографий реального человека из клана Гуччи и небольшая запись интервью с ним. Лето скопировал его голос и манеру общения, найдя этого мужчину «остроумным и обаятельным».

Понравилась ли его работа критикам, 50-летний актер не проверял, но знает, что мнения должны очень разниться.

«Я не смотрю обзоры, не обращаю внимания на критиков и не читаю комментарии, но я старался изо всех сил. Паоло — лучшее, что я могу сделать. Если вам не нравится моя работа, это нормально, — цитирует Лето издание Screendaily. — Я получил удовольствие, играя это, я копался так глубоко, как только мог. Если вы не злите людей, значит, вы делаете что-то не так. Как актер, если ты хочешь оставить в чем-то свой след, ты должен это немного сломать, и не все тебя поймут. Но если это происходит, то отлично».

Лето добавил, что работал в сложном гриме лысеющего Гуччи по шесть часов в день. Он признался, что никогда не смотрит отснятые дубли, чтобы узнать, хорошо ли сыграл, — он просто живет в шкуре своего персонажа на площадке от начала до конца.

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