СМИ: сиквел «Джокера» начнут снимать в 2023 году

Сиквелу «Джокера» с Хоакином Фениксом быть!

Хотя ранее прошла новость, что второй части можно не ждать, ведь режиссер Тодд Филлипс задумывал этот проект, как одиночный законченный концептуальный фильм, но в Сети уже появилась информация о старте съемок новой картины.

Инсайдер портала Heroic Hollywood сообщил, что студия Warner Bros. уже получила набросок сценария сиквела и планирует начать съемки в 2023 году. Сюжет будет развиваться в психиатрической лечебнице Аркхэм, куда определят явно нездорового героя Хоакина Феникса. Ну а фанаты комиксов DC знают, сколько всего интересно может произойти с персонажем в этом медицинском учреждении – от столкновения с Бэтменом до появления Харли Квинн.

Напомним, отдельный фильм про Джокера вышел в 2019 году, при скромном бюджете собрал в прокате миллиард долларов и принес своим создателям два «Оскара». Также он продемонстрировал, что кинокомиксы могут быть очень мрачными, остросоциальными и исследующими крайне серьезные темы.

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