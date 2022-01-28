Круз — неудачник, а студия на МКС — под вопросом: в Universal рассказали о космическом фильме

Съемки безымянного фильма в партнерстве с NASA начнутся не раньше 2023 года.

Космические планы Тома Круза оказались несколько приувеличены.

Сначала прошла новость о том, что актер собирается снять новый фильм на орбите Земли. Но «чертовы русские» Клим Шипенко и Юлия Пересильд его опередили.

Затем прогремела новость, что к 2024 году для проекта Тома на МКС построят целую киностудию со спортивной ареной. Однако даже на западе журналисты усомнились в этих грандиозных планах.

Представитель издания Variety связался со своими источниками в студии Universal Pictures, и те ответили, что вообще не в курсе строительства космического кластера, и что этот проект не имеет никакого отношения к Тому Крузу.

Тем не менее, студия готова приступить к съемкам фильма в космосе в 2023 году, но все еще не получила сценарий от Кристофера Маккуорри, который работает с Крузом над боевиками «Миссия невыполнима». Как и в случае с Пересильд, большую часть картины планируется снять на Земле и лишь часть кадров — в космосе.

Сообщается, что это будет не научно-фантастический фильм, а скорее приключенческий боевик, Том сыграет неудачника, оказавшегося единственным человеком, который может спасти Землю. Однако актер приступит к съемкам только после того, как завершит работу над картиной «Миссия невыполнима – 8», которую собирается снимать в Южной Африке.

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