«Нечто большее, лучшее и кровавое»: «Мортал Комбат – 2» займется сценарист «Тетради смерти»

В конце января появились новости о разработке сиквела фильма «Мортал Комбат» 2021 года — новой экранизации культовой видеоигры.

К работе над второй частью картины привлекли сценариста Джереми Слейтера, ранее работавшего над фантастическими сериалами «Изгоняющий дьявола», «Тетрадь смерти» от Netflix, «Академия Амбрелла» и «Лунный рыцарь». Об этом сообщило издание Deadline.

Слейтер также является сценаристом фильма-перезапуска «Фантастической четверки» 2015 года, который был разгромлен и критиками и фанатами комиксов.

Теперь он взялся за историю о том, как лучшие бойцы Земли защищают наш мир от вторжения галактического узурпатора и его ужасающих воинов.

«Вне себя от радости из-за присоединения к этой команде! Мы строим нечто большее, лучшее и кровавое, что поразит людей», — написал Джереми в Twitter после своего назначения.

О дате начала съемок «Мортал Комбат – 2» пока ничего не известно, как и о сроках выхода сиквела.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.