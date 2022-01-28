Арнольд Шварценеггер анонсировал таинственный проект, в котором сыграл бога Зевса

27 января Арнольд Шварценеггер выложил в социальные сети постер, на котором он изображен в роли Зевса, верховного бога древнегреческой мифологии.

74-летний актер предстал полностью седым, в золотых доспехах в стиле Marvel и с молнией в руке на фоне античного храма. Но что это будет за проект, непонятно, хотя, может, картина так и называется — «Зевс».

В подписи к фото кинозвезда также ничего не указал, кроме того, что релиз стоит ждать в феврале 2022 года.

Напомним, карьера актера в Голливуде началась с фильма «Геркулес в Нью-Йорке» 1970 года, где он сыграл сына Зевса. Очевидно, постарев, Арнольд дорос до роли бога-отца. Кстати, в комиксах Marvel фигурируют Зевс и другие греческие боги. У них даже налажен контакт с Вечными.

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