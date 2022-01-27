Состоялась премьера анимационного альманаха «Блокадные судьбы» — о военном Ленинграде

Сборник коротких новелл рассказывает о детях и взрослых, выживавших в городе на Неве.

27 января Санкт-Петербург отмечает День освобождения Ленинграда от блокады. В 2022 году к этой памятной дате вышел анимационный альманах «Блокадные судьбы».

Эта картина состоит 16 новелл-притч о жизни в осажденном городе. Ее создатели надеются, что анимация позволит донести до детей важную мысль: блокада Ленинграда не просто страница в учебнике истории, а трагическое событие, которое нельзя забывать.

Режиссер и художник Ирина Евтеева создала для альманаха одну из новелл – про мальчика и девочку, которые познакомились, набирая воду из проруби на замерзшей Неве.

«Для меня она выстроилась с рассказа моей мамы, которой было девять лет, когда началась война, как ленинградцы рисовали на обоях по-новогоднему украшенные елки. Такую же праздничную ель нарисовала перед смертью мама юной героини, — рассказала Евтеева «Российской газете». — Я поселила героев на родной мне Петроградской стороне, и использовала мамины и бабушкины вещи, сохранившиеся с того времени, например, пластмассового негритенка. Довоенные елочные игрушки повесили на елку. Так что эта история получила такой семейный оттенок».

Утром 27 января альманах показали в культурно-выставочном центре «Ленфильма».

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