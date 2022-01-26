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Фильм «Купе номер 6» с Юрой Борисовым номинирован на премию «Сезар»

Канны российско-финская кинолента уже покорила.

Фильм «Купе номер 6» с Юрой Борисовым номинирован на премию «Сезар»
Юрий Борисов в фильме «Купе номер 6» . Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2021 года.

Совместный фильм Финляндии, Эстонии, России и Германии «Купе номер 6» номинирован на французскую национальную кинопремию «Сезар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Картина финского режиссера Юхо Куосманена с Юрой Борисовым и Юлией Ауг уже взяла гран-при Каннского фестиваля и отправилась на «Оскар» от Финляндии.

В «Сезаре» ей придется побороться с японской картиной «Сядь за руль моей машины» и британским фильмом «Отец» с Энтони Хопкинсом.

Добавим, что главными фаворитами французской премии в 2022 году стали «Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли и «Аннетт» Леоса Каракса – у них больше всего номинаций. Церемония объявления победителей пройдет 25 февраля.

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«Купе номер 6»«Сезар»кинопремияФинляндияФранцияЮрий Борисов