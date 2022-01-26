«С детства хотел быть дирижером»: Спилберг уступил Куперу режиссуру нового байопика

В мае 2022 года Брэдли Купер приступит к съемкам своего нового фильма Maestro, посвященного жизни знаменитого бродвейского дирижера и композитора Леонарда Бернстайна.

Это будет второй режиссерской работой 47-летнего актера. Ранее он снял романтическую драму-мюзикл «Звезда родилась» 2018 года, которая получилась довольно успешной. Как и в тот раз, Купер совместит обязанности постановщика, продюсера и исполнителя главной роли.

«Я с детства хотел быть дирижером. Я был одержим этим и попросил у Санта-Клауса палочку, когда мне было восемь лет. Слушая музыку, влюбляясь в нее и стремясь познать каждый момент произведения, такого как «Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, сочинение 35» Чайковского», — цитирует Купера издание Variety.

Интересно, что изначально режиссером данного фильма был Стивен Спилберг, он же пригласил Брэдли в проект. Но затем именитый постановщик ушел, оставив бразды правления актеру.

«У Стивена много интересов — он просто выберет что-то одно, а все остальное будет отложено. Думаю, он знал, что какое-то время не будет снимать этот фильм. Он был достаточно любезен, чтобы передать его мне, и это то, чем я занимаюсь последние четыре с половиной года», — добавил Купер.

Картина выйдет на Netflix не раньше 2023 года. Жену Бернстайна сыграет 36-летняя английская актриса Кэри Маллиган («Великий Гэтсби», «Дикая жизнь»).

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