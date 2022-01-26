«Собака старая, трюки новые»: Джейми Ли Кертис приступила к съемкам финального «Хеллоуина»

Это будет уже 13-я картина франшизы про маньяка Майкла Майерса.

Должен же кошмар когда-нибудь закончиться! Вот и серия фильмов ужасов «Хеллоуин» про маньяка в маске подходит к концу.

Напомним, первая картина вышла в 1978 году, за ней последовало семь сиквелов и два ремейка от Роба Зомби. А несколько лет назад серию решили возродить с оригинальной актрисой Джейми Ли Кертис. Новый «Хеллоуин» вышел в 2018 году, в 2021-м зрители увидели его продолжение «Хэллоуин убивает», а в 2022-м должен состояться релиз заключительного фильма «Хеллоуин заканчивается».

24 января Джейми Ли Кертис объявила в Instagram, что съемки финальной части уже начались. Она сделала селфи в костюме своей героини и написала каламбур: «Собака старая, трюки новые».

Планируется, что съемки пройдут в январе-марте, а сам триквел выйдет в кинотеатрах 13 октября.

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